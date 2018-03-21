Глобальная реконструкция изменит движение электропоездов во Владивостоке
Глобальная реконструкция тоннеля имени Сталина во Владивостоке изменит маршрут электропоездов, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе "Экспресс Приморья".
Для перехода к следующему этапу работ и последующей подготовки всего участка линии Вторая Речка- мыс Чуркин к регулярному пассажирскому и грузовому движению железнодорожникам необходимо провести модернизацию пути.
В связи с ремонтными работами, которые начнутся 23 марта, движение электропоездов с маршрутом до, и от платформы «Третья Рабочая» временно прекращается ориентировочно до 20 апреля. Их маршрут следования переносится на железнодорожный вокзал Владивостока.
Таким образом, следующие пригородные электропоезда изменят расписание:
- №6303, сообщением Третья Рабочая — Кипарисово, будет ежедневно отправляться от станции Владивосток до станции Кипарисово в 7 часов 57 минут. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций по маршруту следования:
Первая Речка 08:04
Моргородок 08:08
Вторая Речка 08:12
Седанка 08:21
Океанская 08:28
Садгород 08:35
Угольная 08:44
Совхозная 08:52
Надеждинская 08:58
Сиреневка 09:10
Кипарисово 09:23 (прибытие)
- №6326, сообщением Надеждинская – Третья Рабочая, будет следовать текущим расписанием, по рабочим дням, до станции Владивосток. Отправление по всем станциям на участке от Надеждинской (в 18:54) до платформы Моргородок (в 19:46), сохраняется. Прибытие на станцию Владивосток- в 19 часов 57 минут.
Ранее стало известно, что реконструкция тоннеля имени Сталина, который связывает долину Первой Речки с районом Минного городка и улицу Луговая, продлится почти два года.
Таисия Масина