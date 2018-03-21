электричка
Источник изображения: «Deita.ru»

Глобальная реконструкция тоннеля имени Сталина во Владивостоке изменит маршрут электропоездов, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе "Экспресс Приморья".

Для перехода к следующему этапу работ и последующей подготовки всего участка линии Вторая Речка- мыс Чуркин к регулярному пассажирскому и грузовому движению железнодорожникам необходимо провести модернизацию пути. 

В связи с ремонтными работами, которые начнутся 23 марта, движение электропоездов с маршрутом до, и от платформы «Третья Рабочая» временно прекращается ориентировочно до 20 апреля. Их маршрут следования переносится на железнодорожный вокзал Владивостока. 

Таким образом, следующие пригородные электропоезда изменят расписание: 

- №6303, сообщением Третья Рабочая — Кипарисово, будет ежедневно отправляться от станции Владивосток до станции Кипарисово в 7 часов 57 минут. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций по маршруту следования:

Первая Речка 08:04

Моргородок 08:08

Вторая Речка 08:12

Седанка 08:21

Океанская 08:28

Садгород 08:35

Угольная 08:44

Совхозная 08:52

Надеждинская 08:58

Сиреневка 09:10

Кипарисово 09:23 (прибытие)

- №6326, сообщением Надеждинская – Третья Рабочая, будет следовать текущим расписанием, по рабочим дням, до станции Владивосток. Отправление по всем станциям на участке от Надеждинской (в 18:54) до платформы Моргородок (в 19:46), сохраняется. Прибытие на станцию Владивосток- в 19 часов 57 минут.

Ранее стало известно, что  реконструкция тоннеля имени Сталина, который связывает долину Первой Речки с районом Минного городка и улицу Луговая, продлится почти два года.

Таисия Масина

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