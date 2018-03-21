Глобальная реконструкция тоннеля имени Сталина во Владивостоке изменит маршрут электропоездов, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе "Экспресс Приморья".

Для перехода к следующему этапу работ и последующей подготовки всего участка линии Вторая Речка- мыс Чуркин к регулярному пассажирскому и грузовому движению железнодорожникам необходимо провести модернизацию пути.

В связи с ремонтными работами, которые начнутся 23 марта, движение электропоездов с маршрутом до, и от платформы «Третья Рабочая» временно прекращается ориентировочно до 20 апреля. Их маршрут следования переносится на железнодорожный вокзал Владивостока.

Таким образом, следующие пригородные электропоезда изменят расписание:



- №6303, сообщением Третья Рабочая — Кипарисово, будет ежедневно отправляться от станции Владивосток до станции Кипарисово в 7 часов 57 минут. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций по маршруту следования:

Первая Речка 08:04

Моргородок 08:08

Вторая Речка 08:12



Седанка 08:21



Океанская 08:28



Садгород 08:35



Угольная 08:44



Совхозная 08:52



Надеждинская 08:58



Сиреневка 09:10



Кипарисово 09:23 (прибытие)



- №6326, сообщением Надеждинская – Третья Рабочая, будет следовать текущим расписанием, по рабочим дням, до станции Владивосток. Отправление по всем станциям на участке от Надеждинской (в 18:54) до платформы Моргородок (в 19:46), сохраняется. Прибытие на станцию Владивосток- в 19 часов 57 минут.



Ранее стало известно, что реконструкция тоннеля имени Сталина, который связывает долину Первой Речки с районом Минного городка и улицу Луговая, продлится почти два года.

Таисия Масина