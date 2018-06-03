В субботу, 2 июня, из-за глубокой ямы на дороге произошло ДТП, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», в районе улицы Фадеева в ночь с пятницы на субботу провалился асфальт. Глубокая яма появилась здесь минувшей ночью и распространилась на всю полосу движения в сторону Спортивной. Из-за нее-то и произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Водитель Nissan Sunny двигался по Фадеева на Спортивную. В районе дома № 19 он не заметил провалившийся асфальт, выкрутил руль, но угодил в яму задним колесом, которое вывернуло. В результате Nissan Sunny развернуло и отбросило на ехавший по встречной полосе Suzuki Escudo.

В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения, однако обошлось без жертв.

На данный момент яма огорожена специальной лентой.

Екатерина Лапкина