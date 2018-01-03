2 Январь 2018, 21:04
"Год новый, а рыбаки все те же!" - автомобиль ушел под лед в Приморье
Источник изображения: «Deita.ru»
В районе посёлка Тавричанка в Примосрком крае ушел под лед микроавтобус, сообщает «Deita.ru».
Как пишет популярный паблик в соцсети, это произошло недалеко от берега, на небольшой глубине.
Тем не менее самостоятельно выбраться неразумный рыбак не смог, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к другим автомобилистам.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что за выход и выезд на лед в Приморье будут установлены штрафы, это инициатива прокурора, которую единогласно поддержали депутаты краевого парламента.
Таисия Масина