Лед
Источник изображения: «Deita.ru»

В районе посёлка Тавричанка в  Примосрком крае ушел под лед микроавтобус, сообщает «Deita.ru».

микроавтобус

Как пишет популярный паблик в соцсети, это произошло недалеко от берега, на небольшой глубине. 

Тем не менее самостоятельно выбраться неразумный рыбак не смог, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к другим автомобилистам.

микроавтобус

Напомним,  ранее «Deita.ru» сообщало, что за выход и выезд на лед в Приморье будут установлены штрафы, это инициатива прокурора,  которую единогласно поддержали депутаты краевого парламента.

Таисия Масина