20 Март 2018, 21:08
Голод не тетка: ради еды приморец оказался способен на это
Источник изображения: «Deita.ru»
Житель Находки в Приморском крае попался на краже еды, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе городского ОМВД.
Ради продуктов на общую сумму в 18 тысяч рублей он ночью взломал замок магазина. Кражу обнаружила хозяйка торговой точки, которая и заявила в полицию.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали местного жителя, который во всем признался.
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
Таисия Масина