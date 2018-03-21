задержанный
Источник изображения: «Deita.ru»

Житель Находки в Приморском крае попался на краже еды, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Ради продуктов на общую сумму в 18 тысяч рублей он ночью взломал замок магазина. Кражу обнаружила хозяйка торговой точки,  которая и заявила  в полицию. 

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали  местного жителя, который во всем признался.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

Таисия Масина

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