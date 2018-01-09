9 Январь 2018, 13:05
Гололед и снегопад наделали бед на трассе Приморья
Источник изображения: dps.control
Сегодня, 9 января, в районе сопки Сестра близ Находки в кювет «улетели» сразу три легковых автомобиля, сообщает DEITA.RU. Информация об инциденте появилась в популярном паблике Instagram.
По словам очевидцев, водители не справились с управлением транспортного средства и из-за этого выехали с дороги на обочину. Ни один авто не перевернулся во время своего спуска в кювет и серьезных механических повреждений не получило.
Информации о состоянии водителей и пассажиров не поступало.
Напомним, сегодня на территории всего края ожидается снег и метель. В связи с этим власти просят приморцев отказаться от поездок на личном транспорте.
Екатерина Лапкина