В ночное время за медицинской помощью в травмпункт Владивостока обратилась девушка с ушибом головы, сообщает корреспондент DEITA.RU. Пострадавшая рассказала, что была в ночном клубе в центре города, когда одна из нетрезвых посетительниц без причины бросила в нее стакан.

В результате он попал ей в голову, и она почувствовал сильную боль. Медики осмотрели пострадавшую и зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, а также рану мягких тканей.

Девушку отправили в больницу для уточнения диагноза, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Личность подозреваемой в хулиганских действиях устанавливается.

Игорь Бегунов