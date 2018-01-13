Рано утром в полицию Владивостока позвонили несколько возмущенных горожан и сообщили о необычном зрелище на Океанском проспекте. По словам очевидцев, несмотря на мороз, возле жилых домой бегал абсолютно голый мужчина, который пугал идущих на работу женщин, сообщает корреспондент "Deita.ru".

Оперативно прибывшие по указанному адресу стражи порядка задержали 52-летнего нарушителя спокойствия и передали его подъехавшим врачам скорой, которые доставили мужчину в больницу.

По предварительным данным, обнажившийся зимой на улице горожанин страдает психическим расстройством. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, что обнаженный мужчина шокировал жительницу Владивостока.

Игорь Бегунов