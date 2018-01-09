Забавный инцидент произошел в аэропорту Пхукета, сообщает «Deita.ru».

В зале вылетов международного терминала задержали голого мужчину. Им оказался американский турист, 27-летний Стив Чу. Его задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, действуя при этом корректно и без применения силы. Задержанным оказался 27-летний гражданин США Стив Чу.

Как выяснилось позже, мужчина признался, что принял слишком много лекарств для повышения половой активности, поэтому не отдавал отчета в своих действиях. Он извинился за подобное поведение и заверил, что полностью оплатит причиненный ущерб.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что обнаженный мужчина шокировал жительницу Владивостока.

Таисия Масина











