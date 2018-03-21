Сервис TimeLapse от компании Google дает возможность посмотреть TimeLapse некоторых районов Земли в промежутке с 1984 года и по 2016-й, сообщает DEITA.RU.

TimeLapse ролик про изменения Владивостока опубликовал популярный в Приморье паблик в Instagram. «Давайте посмотрим сверху, как менялся Владивосток за эти 32 года», — призывает модератор паблика посмотреть захватывающее видео.

Отметим, данный сервис был запущен в 2013 году. Для осуществления проекта спутниковые фотографии планеты предоставил проект Landsat, который курирует Геологическая служба США и NASA.

Екатерина Лапкина