Горит любой рис, потому что он органического происхождения, сообщает Deita.ru. Такое заявление сделала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Как пишет НТВ, в программу «Еда живая и мертвая» задавалось много вопросов, касающихся видеороликов, которые опубликованы в интернете. На одном рис горит, на другом — крошится.

По словам Надежды Раевой, если что-то сделать из пластмассы и крахмала, это просто будет несъедобно. Крахмал тут же растворится при замачивании, а есть пластмассу желающих, наверное, все-таки мало. «На самом деле горит любой рис — он же органического происхождения. Опыты с самыми разными марками это подтвердили — надо только как следует прогреть», — уверена Раева.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно публиковал видеоролики, на кадрах которого четко видно, что рис горит и плавится.

Екатерина Лапкина