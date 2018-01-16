Фреш25 горит на Светланской 189 во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

Как пишет популярный паблик в соцсети, пожарные тушат двухэтажное здание, где расположен известный супермаркет и боулинг. Эвакуированы все, кто был в магазине, а также посетители развлекательного заведения.

По словам очевидцев, произошел взрыв газовых баллонов. Пострадавших нет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что серьезный пожар напугал жителей многоэтажки во Владивостоке.

Таисия Масина