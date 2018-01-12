В ночное время жительница одного из домов по Океанскому проспекту во Владивостоке вызвала скорую и сообщила, что ее сожителя ранили ножом в шею. Как стало известно корреспонденту "DEITA.RU", по словам горожанки, подозреваемым в нападении является сосед по подъезду.

На месте происшествия врачи скорой обнаружили 36-летнего пострадавшего, которого доставили в больницу, а сотрудники полиции задержали 41-летнего подозреваемого в преступлении. У мужчины также имелись ножевые ранения в область ягодицы, поэтому ему была оказана медицинская помощь.

В ходе проверки выяснилось, что между двумя нетрезвыми жителями дома произошла ссора, в результате которой оба участника конфликта нанесли друг другу ножевые ранения.

Позже уже в больнице раненый в шею горожанин написал заявление о причинении тяжкого вреда здоровью и попросил привлечь к ответственности агрессивного соседа.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Игорь Бегунов.