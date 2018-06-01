В пятницу, 1 июня, лучший горнолыжный курорт страны подарил юным жителям Сахалина массу позитива, игр и веселых конкурсов, а также возможность исполнить мечту, сообщает DEITA.RU.

День выдался солнечным, а настроение – под стать ярким разноцветным шарам, которые детвора выпустила в небо.

Анастасия пришла на праздник со своими детьми Ксюшей (6 лет) и Максимом (4 года).

«Все очень душевно и весело, была такая уютная атмосфера, детвора остались особенно довольна - сказала собеседница, - мы продавали выпечку – овсяное печенье, медовые пирожные…Наши сладости всем понравились, что порадовало».





Восторженных отзывов было предостаточно. Также детвору впечатлили мастер-классы: изготовление корабликов и знаменитых головных уборов индейцев. Целыми семьями принимали участие в «ритуале» создания роучей.

Татьяна Медведева пришла на праздник со своими четырьмя детьми -Алина (8 лет), Лера (5 лет), Яна 4 года. Сын Сережа (1 год).

«Встретила здесь много друзей, дети принимали участие в мастер-классах и конкурсах. Ведущие и аниматоры создали очень весёлую и радостную атмосферу! - рассказала Татьяна, - На «Горном воздухе» бываем часто и всегда с большим удовольствием. Очень рады, что у нас в городе есть такое замечательное место для занятия спортом и отдыха всей семьей. Дети мастерили кораблики, роучи, рисовали, играли в спектакле и танцевали», - сказала Татьяна Медведева.





По словам организаторов, на праздник пришли почти 300 юных сахалинцев.

«Приятно что праздник стал настоящим подарком для детворы, - рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая, - Увлекательная игра детский гараж-сейл с настоящими товарами, в которой мог принять участие любой желающий, никого не оставила равнодушным. На средней площадке «работала» мастерская по созданию корабликов из природных материалов. А ярким финалом стал флешмоб желаний - каждый юный участник праздника получил в подарок воздушный шар, который затем все запустили в небо».

Инна Эстрина



