Научный и медицинский кластеры, гостиницу и спортивный центр планируется построить в рамках центра международного сотрудничества России и Китая – Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском в Приморье, приводит слова врио губернатора края Андрея Тарасенко пресс-служба АПК, сообщает «Deita.ru».

В октябре власти Китая и России обсудили проект создания Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русский в Приморье. Предполагается, что он будет способствовать развитию туризма и медицинских услуг.

На первом этапе проекта планируется строительство научно-технологического и лечебно-оздоровительного кластера, международного конгрессно-выставочного центра, пятизвёздочной гостиницы, жилья, центра водных видов спорта, аэрояхт-клуба.

По словам Андрея Тарасенко, реализовать проект предлагает китайская компания Changsheng Health Management.

«Проект мы намерены реализовать в рамках концепции развития острова Русский. Она одобрена правительством России в мае 2017 года. Основными точками развития островной территории Владивостока станут Дальневосточный федеральный университет, Приморский океанариум и будущая территория опережающего развития. На развитие инфраструктуры острова Минвостокразвития России выделит более 3,8 миллиарда рублей», – сказал Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников