27 Декабрь 2017, 22:10
Горожан предупреждают: несколько улиц Владивостока превратились в каток
Источник изображения: «Deita.ru»
Гололед, который мешает нормальному движению пешеходов и транспорта образовался на улицах Владивостока, сообщает «Deita.ru».
По словам очевидцев, и водители, и пешеходы передвигаются очень осторожно, опасаясь навредить себе и окружающим.
Речь идет об улице Монтажной, где накануне произошел прорыв трубы, который устранять не торопятся. Похожая ситуация наблюдается на остановке Стадион в районе Школьной-Спортивной и на улице Новожилова. Здесь, по словам местных жителей, подобное происходит систематически.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о неприятном сюрпризе, который ждал водителя с утра во Владивостоке.
Таисия Масина