Гололед, который мешает нормальному движению пешеходов и транспорта образовался на улицах Владивостока, сообщает «Deita.ru».

По словам очевидцев, и водители, и пешеходы передвигаются очень осторожно, опасаясь навредить себе и окружающим.

Речь идет об улице Монтажной, где накануне произошел прорыв трубы, который устранять не торопятся. Похожая ситуация наблюдается на остановке Стадион в районе Школьной-Спортивной и на улице Новожилова. Здесь, по словам местных жителей, подобное происходит систематически.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о неприятном сюрпризе, который ждал водителя с утра во Владивостоке.

Таисия Масина