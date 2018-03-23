Верховный суд России предложил пакет законопроектов, которые расширяют процесс примирительных процедур. Доработки заключаются во введении специальных судебных примирителей, которыми могут стать судьи в отставке, сообщает DEITA RU.

Проект позволяет судьям в отставке занять место судебных примирителей или медиаторов. Для этого необходимо попасть в специальные списки, которые заведут в ближайшее время Советы судей в регионах. Также, в новом законопроекте судам предлагается по своему усмотрению откладывать разбирательство для того, чтобы стороны могли использовать примирительную процедуру.

Кроме бывших судей примирителями могут стать сотрудники судебных аппаратов с высшим юридическим образованием и стажем не менее 5 лет. Порядок работы и условия оплаты будет определять правительство.

Оплачивать труд примирителей и медиаторов будут за счет госпошлины, которые уплачивают при обращении в суд. Также, стороны разбирательства смогут выбирать медиатора или примирителя. Однако в правительстве считают, что без дополнительных расходов не обойтись, в том числе и из-за того, что для работников судов вырастет нагрузка.

Наталья Лыкова, руководитель департамента медиаторов по Приморскому краю высказала свое мнение на счет нового законопроекта: «Изначально цель российской судебной реформы – это понижение финансовой нагрузки на судебные департаменты. Новый законопроект идет вразрез с этим принципом. По сути, он будет дублировать деятельность медиаторов. Сейчас этот вопрос остается открытым. Но лично я пока могу сказать, что если кто-то может помочь сторонам примириться во время судебных разбирательств, то это хорошая тенденция. Вопрос только в том, как это будет проходить, в какие сроки и пройдет ли дальше этот законопроект».

Максим Низкодубов