Жители района Патрокл утверждают, что организации обогащаются на борьбе с канализацией в печально известном озере, однако проблема как была, так и осталась, сообщает «Deita.ru».

К примеру, с ООО "Экоаналитика" заключен контракт на сумму 400 тысяч рублей для оказания услуг по проведению лабораторно-аналитических исследований. Сейчас жители района ждут результатов, чтобы ознакомиться, на что именно пошли немалые деньги налогоплательщиков.

Однако представители Росприроднадзора сообщили, что не могут оценить ущерб озеру, так как мало данных и собирали их неправильно, поэтому проведено еще одно исследование, точные затраты на которое пока неизвестны.



Таким образом, проблема не решается, так как власти не имеют полномочий, а застройщик сломавшейся системы канализации ГВСУ № 6 (бывший Дальспецстрой) ничего не делает из-за отсутствия денег. В этой связи планируется задать вопрос прокуратуре, не является ли преступной халатностью растрата 400 тысяч рублей на анализы воды одним госорганом, практическая польза которых ставится под сомнение другим госорганом.

Можно предположить, что если вторые анализы были сложнее и масштабнее первых, то общая сумма исследований может, предположительно, доходить до 1 миллиона рублей.



Местные жители весьма обеспокоены тем, что деньги тратятся на доказательства очевидного факта - слив канализации не только виден, но и ощущается на расстоянии, - а не на само решение проблемы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что вонючее озеро во Владивостоке хотят назвать в честь президента.

Таисия Масина