Китайские власти планируют активизировать ориентированную на другие страны пропаганду для усиления влияния КНР на международной арене, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Global Times.

Планируется объединить три крупные компании в сфере медиа: Центральное телевидение Китая, Международное радио Китая и Национальное радио Китая. Все они станут вести пропаганду за рубежом под эдиным брендом «Голос Китая».

«Ключевая задача предстоящих преобразований — укрепить роль Компартии Китая, оптимизировать политическую систему нашей страны при совмещении партийного и государственного управления», — пояснил политолог Академии общественных наук Фэн Юэ.

Контроль за работой «Голоса Китая» будет осуществлять отдел пропаганды Центрального комитета КПК.

Михаил Грач