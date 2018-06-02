Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в совершении кражи из сумки иностранца, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В отделение полиции обратился гражданин Японии, прибывший в приморскую столицу, отдохнуть. По его словам, неизвестный в районе улицы Фокина похитил у него кошелек с деньгами и скрылся. Ущерб иностранец оценивает в 50 тысяч рублей.

Вскоре полицейским удалось задержать 30-летнего неоднократно судимого приморца. Мужчина во всем признался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина