DEITA.RU рассказывает, как неприлично вести себя в гостях. Вы удивитесь, но так вели себя почти все.

1. Ошибка: заправлять кровать, когда вы встали

Что делать: снимите наволочку и пододеяльник

Лучший способ обеспечить еще одно приглашение? Отделите наволочки от подушек, а пододеяльник от одеяла и оставьте их возле кровати.

2. Ошибка: отправлять подарок в знак благодарности

Что делать: приезжайте с подарком

Подумайте обо всех приготовлениях, которые хозяин дома сделал перед вашим приездом: уборка, покупки, приготовление пищи и так далее. И вы приезжаете с пустыми руками? Нехорошо.

3. Ошибка: заимствовать туалетные принадлежности

Что делать: привезите свои

Конечно, большинство хозяев домов рады поделиться принадлежностями для чистки зубов, но они не должны этого делать. Кроме того, чем меньше вы беспокоите, прося о каких-либо вещах, тем лучше. Упаковка вашей собственной сумки со всем необходимым помогает избавиться от всех неприятностей.

4. Ошибка: подносить тарелки к раковине

Что делать: загрузить их в посудомоечную машину или помыть самому

Будучи гостем в чужом доме, ваша обязанность - сделать как можно меньше работы для хозяев. Вместо того, чтобы приносить посуду на кухню в ожидании, что её кто-то помоет, обязательно загружайте её в посудомоечную машину или мойте самостоятельно.

5. Ошибка: предлагать помочь

Что делать: просто помогать

Самые лучшие гости не просят разрешения на приготовление блюд или покупку продуктов. Они просто это делают.

6. Ошибка: гостить неделю

Что делать: оставайтесь максимум на 3 ночи

Если вы должны оставаться в гостях дольше, сделайте так, чтобы вас не было дома в течение больших промежутков времени, чтобы любезные хозяева успели сделать стирку и вздремнуть.

7. Ошибка: постоянно находиться с хозяевами дома

Что делать: развлекайтесь самостоятельно

Вы можете быть склонны приглашать хозяев дома на свои экскурсии и встречи с друзьями, но важно дать им передышку и планировать некоторые действия самостоятельно.

Алина Калинина