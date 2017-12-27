Сенаторы из Совета Федерации предложили снизить крепость водки в России, сообщает «Deita.ru».

Крепость алкоголя предложено довести до 37,5 градусов в соответствии с нормами ГОСТа, по которым крепость этого алкогольного напитка должна находиться в интервале от 37,5 до 56 градусов.

Однако, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что такую водку производить практически не будут, ибо в русские головы намертво вбито - водка должна быть крепостью 40 градусов и в бутылке полулитрового объема.

Поэтому новая водка не найдет своего покупателя, даже если будет "вкуснее и мягче".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что похмелье скоро будет побеждено.

Таисия Масина