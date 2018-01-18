Чемпионат мира по хоккею с мячом, который готовится принять Хабаровский край, обещает болельщикам нечто грандиозное, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля в краевом дворце хоккея с мячом «Арена «Ерофей». Участниками станут сборные России, Швеции, Казахстана, Финляндии, Норвегии, Германии, США и Венгрии. За полчаса до первого матча между Россией и Норвегией 29 января состоится торжественная церемония открытия первенства. Во время церемонии зрители увидят грандиозное лазерное шоу с презентацией лучших достопримечательностей региона, оригинальное представление команд и станут участниками уникального светового флэшмоба.

Также в рамках церемонии открытия состоится гашение конвертов и открыток специальным штемпелем с эмблемой чемпионата. Он изготовлен Почтой России специально к мировому первенству. Все погашенные им почтовые марки и конверты автоматически превратятся в коллекционные экземпляры.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, можно ли заработать на Чемпионате Мира по футболу 2018.

Таисия Масина