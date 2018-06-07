Новые резиденты Свободного порта Владивосток (ими стали семнадцать компаний), планируют осуществлять масштабную инвестиционную деятельность в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Большинство проектов будут реализовываться во Владивостоке. Речь идет, к примеру, о газонаполнительном пункте с отдельными участками автомобильной газозаправочной станции, торговом павильоне и магазине, строительстве торгово-бытового комплекса с парковочными местами, жилого и складского комплекса, а также автосервисе с административными помещениями и гаражно-парковочном комплексе.

Кроме того, подобные проекты будут реализованы и на территории муниципалитетов края - это яхт-клуб с детским парусным центром в бухте Подосенова в Находке и производство и реализация сварочных материалов в Артеме.

Также один из резидентов займется донным культивированием приморского гребешка и запустит производство товарного бетона, железобетонных изделий и опалубки для монолитного строительства.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет 69 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 960 миллиардов рублей. В целом, компании намерены трудоустроить более 24 тысяч граждан, в том числе приморцев.

Фактически резидентами ТОР и СПВ уже вложено более 36 миллиардов рублей в развитие региона, создано около четырех тысяч рабочих мест.



Таисия Масина



