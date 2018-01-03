Жителей и гостей приморской столицы приглашают на еще один грандиозный праздник, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

На центральной площади Владивостока 7 января состоится празднование Рождества Христова. Развлекательные мероприятия начнутся в 12.00.

Здесь гостей ждёт концертная программа, которую представят вокальные и хореографические коллективы («Арт-студия «Авансцена», «Метелица», «Пульс»), рождественские песни, новогодние композиции, а также поздравление от представителей Владивостокской епархии.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, как во Владивостоке провожали 2017 год.

Таисия Масина