Польское похоронное бюро выпустило календарь. Иллюстрация к каждому месяцу — это не что иное, как фотография обнаженной модели на фоне гроба или в гробу, сообщает Deita.ru.

По словам гробовщиков, в календаре 2018 года было решено обратиться к истокам — матушке-природе. «Думаю, те, кто листает календарь, почувствуют это: кажется, что еще немного - и где-то там запоют птицы», — говорит представитель похоронного бюро.





Отметим, начиная с 2009 года гробовщики выпускают календарь своей продукции. Только девушки многие годы были одетые, и к 2018-му они окончательно разделись.

Екатерина Лапкина