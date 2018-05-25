Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоги в России не будут повышаться в течение шести лет, сообщает DEITA.RU.

Он уверен в стабильности налоговой системы в будущие годы: «Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь - это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги».

Кроме того Силуанов отметил, что при этом правительство намерено уменьшить налоги, оказывающие негативное влияние на бизнес, чтобы убедить предпринимателей работать «в белую».

Таисия Масина