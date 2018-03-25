Павел Грудинин записал видеоролик, выполняя условия спора, сообщает DEITA.RU.В начале февраля Павел Грудинин дал интервью Дудю в его программе "вДудь" на YouTube.

Ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если меньше 15%, то кандидат сбреет усы, с которыми он ходил около 30 лет.

Напомним, ранее ЦИК утвердил окончательные итоги выборов, согласно которым Грудинин получил 11,77% голосов.

Отметим, сначала Грудинин попытался выдвинуть дополнительные условия Дудю. Он заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.



В видеоролике Павел Грудинин говорит, что сбривает усы, так как он - честный человек. По мнению Грудинина, на прошедших выборах он набрал более голосов.

"С усами или без усов мы с вами пойдем дальше", - сказал он.

Виктор Бруевич