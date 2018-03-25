25 Март 2018, 13:32
Грудинин проиграл спор Дудю, сделал видео и удивил всех
Источник изображения: скриншот
Павел Грудинин записал видеоролик, выполняя условия спора, сообщает DEITA.RU.
В начале февраля Павел Грудинин дал интервью Дудю в его программе "вДудь" на YouTube.
Напомним, ранее ЦИК утвердил окончательные итоги выборов, согласно которым Грудинин получил 11,77% голосов.
В начале февраля Павел Грудинин дал интервью Дудю в его программе "вДудь" на YouTube.
Ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если меньше 15%, то кандидат сбреет усы, с которыми он ходил около 30 лет.
Напомним, ранее ЦИК утвердил окончательные итоги выборов, согласно которым Грудинин получил 11,77% голосов.
Отметим, сначала Грудинин попытался выдвинуть дополнительные условия Дудю. Он заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.
В видеоролике Павел Грудинин говорит, что сбривает усы, так как он - честный человек. По мнению Грудинина, на прошедших выборах он набрал более голосов.
"С усами или без усов мы с вами пойдем дальше", - сказал он.
Виктор Бруевич
news_see