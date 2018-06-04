Группа Starcardigan из Владивостока успешно гастролирует в Москве
31 мая одна из самых необычных и перспективных групп России сыграла в московском "Мумий Тролль Баре". Новая волна модного синтезаторного звука, появившаяся во Владивостоке, звучала в самом центре Москвы.
Как говорят сами музыканты, они балансируют в своей философии где-то между космизмом и сентиметальной абстракцией. Синтипоп от владивостокских героев столичной публике пришелся по вкусу.
Группа получила предложение выступить в прямом эфире радио "Маяк" с живым концертом в программе "Студия Владимира Матецкого". Автор и ведущий шоу, легендарный российский и советский композитор Матецкий особо отметил тот факт, что Starcardigan исполняют актуальную и современную музыку именно на русском языке. Такое сочетание в России встречается нечасто, но поворот в сторону родного языка уже сделан. Starcardigan же с начала свей истории пели на русском - и они оказали, что язык может звучать красиво там, где исторически и стилистически уместнее английская речь.
Оценить Starcardigan смогут и жители Санкт-Петербурга. 7 июня "дальневосточные пришельцы" выступят в северной столице в Union Bar.
Starcardigan - это музыка для тех, кому близки Depeche Mode, Twin Shadow, Toxic Avenger, A-Ha, Sohn и прочие артисты жанров разнообразной мелодичной электроники.
Завершат Starcardigan свое первое московское турне большим концертом в клубе 16 ТОНН 12 июня.
Василий Кучин