Музыканты из Владивостока, группа Starcardigan, продолжает свое первое турне по Москве и Санкт-Петербургу, сообщает DEITA.RU.

31 мая одна из самых необычных и перспективных групп России сыграла в московском "Мумий Тролль Баре". Новая волна модного синтезаторного звука, появившаяся во Владивостоке, звучала в самом центре Москвы.



Как говорят сами музыканты, они балансируют в своей философии где-то между космизмом и сентиметальной абстракцией. Синтипоп от владивостокских героев столичной публике пришелся по вкусу.



Группа получила предложение выступить в прямом эфире радио "Маяк" с живым концертом в программе "Студия Владимира Матецкого". Автор и ведущий шоу, легендарный российский и советский композитор Матецкий особо отметил тот факт, что Starcardigan исполняют актуальную и современную музыку именно на русском языке. Такое сочетание в России встречается нечасто, но поворот в сторону родного языка уже сделан. Starcardigan же с начала свей истории пели на русском - и они оказали, что язык может звучать красиво там, где исторически и стилистически уместнее английская речь.

Оценить Starcardigan смогут и жители Санкт-Петербурга. 7 июня "дальневосточные пришельцы" выступят в северной столице в Union Bar.

Starcardigan - это музыка для тех, кому близки Depeche Mode, Twin Shadow, Toxic Avenger, A-Ha, Sohn и прочие артисты жанров разнообразной мелодичной электроники.

Завершат Starcardigan свое первое московское турне большим концертом в клубе 16 ТОНН 12 июня.

Василий Кучин