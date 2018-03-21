Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием двух большегрузов в Дальнереченском районе, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

На мосту вблизи села Сальское Дальнереченского района произошло столкновение двух автомобилей. На место происшествие прибыли стражи правопорядка.

Установлено, что около двух часов ночи грузовик Toyota Dyna двигался по автодороге Хабаровск — Владивосток в направлении города Владивостока. Проезжая по мосту через реку Большая Уссурка, водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовиком Hino, припаркованным на краю проезжей части дороги с включенной аварийной сигнализацией.





В результате аварии водитель Toyota Dyna скончался в больницы. Остальные участники аварии, водитель второго большегруза и его пассажир, травм не получили.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее прошла информация о том, что большегруз врезался в здание супермаркета В-Лазер в районе улицы Некрасова в Уссурийске.

Екатерина Лапкина