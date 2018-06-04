4 Июнь 2018, 14:45
Грузовой поезд сбил пьяных мужчин на Дальнем Востоке
Источник изображения: «Deita.ru»
В Комсомольске-на-Амуре проводится проверка по факту железнодорожного травмирования двух местных жителей, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России.
Установлено, что в воскресенье, 3 июня, около полуночи на перегоне станций Комсомольск — Комсомольск-Сортировочный грузовой поезд сбил двух мужчин, находившихся, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения.
Один из пострадавших госпитализирован, второй погиб на месте.
Проводится процессуальная проверка «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Екатерина Лапкина