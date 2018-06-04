В Комсомольске-на-Амуре проводится проверка по факту железнодорожного травмирования двух местных жителей, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России.

Установлено, что в воскресенье, 3 июня, около полуночи на перегоне станций Комсомольск — Комсомольск-Сортировочный грузовой поезд сбил двух мужчин, находившихся, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения.

Один из пострадавших госпитализирован, второй погиб на месте.

Проводится процессуальная проверка «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Екатерина Лапкина