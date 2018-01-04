Губернатор Олег Кожемяко выложил в своем Инстаграм видео обращение для всех дальневосточников. Он оценил трассы «Горного воздуха» лично, сообщает Deita.ru.

«Дорогие друзья, приглашаем Вас на склоны «Горного воздуха», — обратился губернатор. — Прекрасно подготовленные трассы, освещенные, одна из самых протяженных трасс составляет 4,2 километра. Ждем Вас на наших склонах».

Известно, что губернатор Кожемяко ведет здоровый образ жизни и большое внимание уделяет спорту. Горные лыжи прекрасно поддерживают физическую форму и дают заряд позитивных эмоций.

В эти дни вместе с губернатором на трассах комплекса катаются жители Сахалинской области, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска. За два дня комплекс посетили более 6 тысяч человек.

С начала нового года более шести тысяч человек посетили сахалинский курорт «Горный воздух»

Екатерина Лапкина