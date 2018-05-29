Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко к решению жилищного вопроса детей-сирот подключил депутатов Государственной думы, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Глава региона провел рабочую встречу с Владимиром Новиковым, Сергеем Сопчуком, Викторией Николаевой и Виктором Пинским, на которой они обсудили ситуацию с обеспечением квартирами детей-сирот в крае.

Как рассказал Андрей Тарасенко, накануне он встретился с выпускниками детских домов, которые имеют право на предоставление бесплатного жилья от государства. Он отметил, что у многих из них уже есть собственные дети, а жилья до сих пор нет. Из-за этого они не могут получить прописку, а без прописки не могут устроится на постоянную работу и отдать детей в детский сад. С предложением посодействовать в решении этой проблемы на федеральном уровне, в том числе, законодательно, врио губернатора и обратился к депутатам Государственной думы.

Он предложил проработать вопрос о выдаче детям-сиротам сертификатов на жильё, такая мера, по мнению главы Приморья, позволит быстрее ликвидировать очередь. Парламентарии единогласно согласились, что вопрос серьёзный и требует детальной проработки, и пообещали поднять тему в Госдуме.

Кроме того, на встрече обсудили и вопрос, касающийся льготных ипотечных кредитов для работников социальной сферы и муниципальных служащих. Андрей Тарасенко подчеркнул, что для молодых людей ипотека в 11-12% просто неподъёмная. Процентная ставка, которая предварительно оговорена с Минстроем, – 6,25%. Депутаты согласились, что такое решение поможет сохранить молодежь в регионе и улучшить жилищные условия многих работающих граждан.

Таисия Масина



