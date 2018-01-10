Губернатор Сахалина лично вызволяет людей из снежного плена
Губернатор области Олег Кожемяко отправился вызволять людей из снежного плена на Сахалине вместе со спасателями, сообщает Deita.ru.
Островной регион находится под воздействием первого циклона 2018 года. Он принес в южные районы Сахалина сильный снег, ветер с порывами более 20 метров в секунду. Десятки автомобилей застряли в снегу в Долинском районе.
Автобус, следовавший по маршруту №510 из Макарова в Южно-Сахалинск, четыре часа стоит на трассе между Фирсово и Взморьем. Внутри общественного транспорта — пять замерзших пассажиров и водитель, которые отчаялись дождаться помощи.
В своем Instagram Олег Кожемяко публикует фото и видео спасательной операции. "Добрались до первых застрявших машин за Фирсово забрали двух детей, двигаемся дальше, растаскивая машины", - пишет Кожемяко.
В комментариях люди "респектуют" губернатору и удивляются нерасторопности коммунальных служб региона. "От Фирсово чистит один трактор, зато у вас их три - а мы толком не можем добраться даже до Стародубска".
По телефону Кожемяко сообщил, что в настоящее время он движется в сторону Стародубска в колонне из 50 автомобилей. Обстановка сложная, метет метель, но все службы работают по максимуму.
В настоящее время из-за циклона паромная переправа Ванино-Холмск остается закрытой. Аэропорт города Южно-Сахалинска до 13.00 10 января закрыт для очистки взлётно-посадочной полосы. Железная дорога работает в штатном режиме. Отменены занятия 1 и 2 смен в школах Южно-Сахалинска, Макарова и Северо-Курильска. Приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск, Макаров, Невельск, Аниву, Корсаков, Долинск, Холмск, Синегорск и в обратном направлении - уточняет МЧС региона.
Василий Кучин