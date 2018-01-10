Губернатор области Олег Кожемяко отправился вызволять людей из снежного плена на Сахалине вместе со спасателями, сообщает Deita.ru.

Островной регион находится под воздействием первого циклона 2018 года. Он принес в южные районы Сахалина сильный снег, ветер с порывами более 20 метров в секунду. Десятки автомобилей застряли в снегу в Долинском районе.







Автобус, следовавший по маршруту №510 из Макарова в Южно-Сахалинск, четыре часа стоит на трассе между Фирсово и Взморьем. Внутри общественного транспорта — пять замерзших пассажиров и водитель, которые отчаялись дождаться помощи.

В своем Instagram Олег Кожемяко публикует фото и видео спасательной операции. "Добрались до первых застрявших машин за Фирсово забрали двух детей, двигаемся дальше, растаскивая машины", - пишет Кожемяко.





В комментариях люди "респектуют" губернатору и удивляются нерасторопности коммунальных служб региона. "От Фирсово чистит один трактор, зато у вас их три - а мы толком не можем добраться даже до Стародубска".

По телефону Кожемяко сообщил, что в настоящее время он движется в сторону Стародубска в колонне из 50 автомобилей. Обстановка сложная, метет метель, но все службы работают по максимуму.





В настоящее время из-за циклона паромная переправа Ванино-Холмск остается закрытой. Аэропорт города Южно-Сахалинска до 13.00 10 января закрыт для очистки взлётно-посадочной полосы. Железная дорога работает в штатном режиме. Отменены занятия 1 и 2 смен в школах Южно-Сахалинска, Макарова и Северо-Курильска. Приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск, Макаров, Невельск, Аниву, Корсаков, Долинск, Холмск, Синегорск и в обратном направлении - уточняет МЧС региона.



Василий Кучин







