Новогодние сладости для малышей от трех лет и учащихся начальных классов от Губернатора края доставили во все города и районы Приморья. Все подарки соответствуют условиям технического задания контракта – по требованию Администрации края частный предприниматель из Омска, выигравшая аукцион, устранила допущенные нарушения, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

По словам врио вице-губернатора Константина Межонова, на сегодняшний день все подарки, соответствующие условиям технического задания контракта, доставлены в детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и социальной сферы в муниципальных образованиях Приморского края.

«По требованию Администрации края частный предприниматель из Омска, выигравшая аукцион, устранила допущенные нарушения. Последняя партия сладостей для детей отправилась в муниципалитеты в среду, 27 декабря. Хочется поблагодарить педагогов, родителей, представителей общественностей за понимание сложившейся ситуации, а также всех, кто помог в пересортировке новогодних подарков на местах», – сказал заместитель главы региона.

Константин Межонов добавил, что представители образовательных организаций и учреждений здравоохранения, а также социальной сферы в муниципалитетах приложат все усилия для того, чтобы новогодние сладости ребята получили до наступления зимнего праздника.

Напомним, по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко Администрация Приморского края в оперативном порядке провела разбирательство с поставщиком традиционных новогодних подарков для детей. При их приёме специальная комиссия выявила расхождение между представленным ассортиментом подарка и заявленными Администрацией региона требованиями в техническом задании. Так, ИП Воронцова из Омска, выигравшая аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменила одно из наименований, не согласовав это с заказчиком – Администрацией Приморского края. По требованию Администрации края частный предприниматель устранил допущенные нарушения условий технического задания контракта – поставщик за свой счет закупил недостающую продукцию и произвел замену ассортимента подарка.

Михаил Грач