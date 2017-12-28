Осужден житель Хабаровска за то, что, выбивая денежный долг, выбил должнику глаз, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В судебном заседании установлено, что утром 23 октября 2014 года хабаровчанин приехал в офис потерпевшего, чтобы решить вопрос с долгом в 300 тысяч рублей. При истребовании долга возник словесный конфликт. Недолго думая, обвиняемый ударил должника в глаз, а результате чего мужчина его лишился.

В судебном заседании хабаровчанин вину не признал.

В рамках уголовного дела по статье «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» УК РФ приговорил хабаровчанина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с осужденного в пользу потерпевшего взыскан моральный и материальный ущерб в размере 420 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина