В связи с ухудшением погодных условий на севере Хабаровского края и усилением ветра до 40 м/с в хабаровском филиале АО «ДРСК» продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный руководством предприятия сутками ранее, сообщает Deita.ru. Под ударом стихии находится преимущественно Николаевский и Советско-Гаванский муниципальные районы, где на текущий момент в ликвидации последствий аварийных отключений электроэнергии занято семь бригад, в количестве 27 специалистов и 8 единиц техники, в том числе и спецтехники (вездехода и снегоходов).

Проведение ремонтных работ затрудняет продолжающая бушевать непогода: из-за обильных снегопадов, шквалистого ветра и практически нулевой видимости поиск повреждения на линиях электропередачи замедляется. Тем не менее, все необходимые мероприятия по восстановлению нормальной схемы электроснабжения пострадавших населенных пунктов, среди которых город Николаевск-на-Амуре, поселки Маго (Николаевский район) и Монгохто (Советско-Гаванский район) энергетиками реализуются в полной мере.

Режим повышенной готовности в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» будет действовать до устранения всех последствий стихии.

Екатерина Лапкина