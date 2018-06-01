Юрисконсульты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» в суде доказали право энергопредприятия признавать недействительными заключенные ранее договоры на технологическое присоединение с заявителями, которые будучи членами садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ), подали заявки на повторное подключение к электросетям, что действующим законодательством не предусмотрено, сообщение DEITA.RU.

В апреле 2017 года хабаровский филиал АО «ДРСК» принял на себя договорные обязательства произвести подключение члена одного из многочисленных в Хабаровском районе дачных товариществ, который скрыл факт электроснабжения своего дома от сетей СНТ. Данное обстоятельство выявилось в ходе исполнения условий договора. По словам энергетиков, в соответствии с законодательством технологическое присоединение к электросетям носит однократный характер. Повторное подключение в силу ФЗ-35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» и Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства №861 от 27.12.2004 недопустимо.

Сетевая компания предложила хабаровчанину прекратить договорные отношения, от чего гражданин отказался. В связи с чем хабаровский филиал АО «ДРСК» был вынужден обратиться в суд и признать договор ничтожным. По итогам рассмотрения дела суд признал правоту ХЭС. Апелляционная инстанция оставила принятое решение без изменений.

- Услуга технологического присоединения оказывается сетевой организацией для подключения к электросетям энергопринимающих устройств физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. В законе четко прописано: заявитель имеет право обратиться за технологическим присоединением впервые подключаемого объекта, за сменой точки подключения уже присоединенного к электросетям энергообъекта, за увеличением мощности или же сменой характера нагрузки. Случаи повторного техприсоединения по закону не обоснованы, об этом свидетельствует и четкая позиция в данном вопросе Минэнерго РФ, - поясняет ведущий юрисконсульт Хабаровских электрических сетей Елена Петряшина.

Екатерина Лапкина