Японская компания Hotel Okura Co., Ltd., ранее выразившая желание стать оператором гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке, доработала и во вторник, 20 марта, представила врио uубернатора Приморья Андрею Тарасенко концепцию достройки отеля, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Интерес к управлению гостиницей японские партнеры выразили еще в начале февраля 2018 года во время визита делегации Okura во Владивосток. Затем диалог продолжился в Токио – во врем поездки главы Приморья Андрея Тарасенко в Японию в составе официальной делегации Минэкономразвития. Глава края тогда провел переговоры с президентом Hotel Okura Co., Ltd. Тосихиро Огита. Стороны обсудили детали сотрудничества и договорились о том, что компания совместно с Nikken Sekkei до конца марта проведет оценку текущего состояния гостиницы, а затем представит концепцию ее достройки и дальнейшей эксплуатации.

Во вторник, 20 марта, иностранные партнеры озвучили итоги проделанной работы. Директор группы управления проектами компании Nikken Sekkei Накатани Кенъитиро рассказал, что японские специалисты подготовили несколько предложений по повышению экономической эффективности объекта.

Так, в числе предлагаемых изменений – расширение номерного фонда отеля, увеличение количества посадочных мест в японском ресторане, создание lounge-зоны для привилегированных гостей и другие.

Согласно представленной концепции работы должны быть распределены на несколько этапов – это достройка самого отеля и благоустройство прилегающей территории.

Компания Okura готова управлять гостиницей, а для достройки отеля планируется привлечь инвесторов.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание участников встречи на необходимости ускорить работу по их поиску.

«В ближайшее время должен быть доработан бизнес-план управления гостиницей. Это очень важно, поскольку инвестор должен увидеть состоятельность привлечения средств», – подчеркнул глава Приморья.

Михаил Грач