В полицию Владивостока с сообщением о мошеннических действиях обратились сотрудники одной из городских фирм по прокату автомобилей, сообщает корреспондент DEITA.RU. По их словам, одна из клиенток оформила в аренду внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который затем выставила на продажу.

Объявление было опубликовано на одном из сайтов, где его случайно и обнаружили сотрудники фирмы автопроката, которые сообщили о произошедшем в полицию.

Аферистке от лица потенциального покупателя назначили встречу, где она и была задержана, а арендованный внедорожник изъят и возвращен владельцу.

По факту случившегося проводится проверка. За мошеннические действий женщине грозит реальный тюремный срок.

Игорь Бегунов