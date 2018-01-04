В один из супермаркетов Уссурийска в Приморском крае в канун Нового года наведались весьма предприимчивые барышни, сообщает «Deita.ru».

Аферистки работали по следующей схеме: показали крупную купюру продавцу, отвлекли его, деньги спрятали, а затем потребовали сдачу, утверждая, что покупку оплатили.

Как пишет популярный паблик в соцети, удивительно то, что продавец, поверив мошенницам, без тени сомнения отсчитала сдачу с пятитысячной купюры и отдала неоплаченный товар.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что продавец в Приморье нашла хитрый способ увеличить свой доход.

Таисия Масина