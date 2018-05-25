Израильская пограничная полиция во второй раз арестовала араба, который пытался перелезть через ограду вокруг Иерусалима, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Jewish Press.

В тюрьме сотрудники обнаружили и вытащили из тела мужчины шесть мобильных телефонов - до того, как он смог распространить их среди сокамерников, об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции.

Подозреваемый впервые был замечен пограничной полицией во вторник вечером, он так же пытался преодолеть ограждение. Его схватили, допросили и отправили домой.

В среду вечером он вернулся, начал подниматься на тот же участок ограды и попался тому же отделу пограничной полиции.

Из-за повторного нарушения подозреваемый был отправлен в тюрьму, где его допросили. И в ходе досмотра из его кишечника вытащили шесть мобильных телефонов. Становится понятно, пишет издание, что основной целью действий мужчины был арест, при котором он мог бы распространять контрабандные телефоны среди шести заключенных.

Алина Калинина