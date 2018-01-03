Телефонное мошенничество получило широкое распространение в Приморском крае, об этом «Deita.ru» сообщили в УМВД по региону.

В связи с этим, сотрудники правоохранительных органов напоминают местным жителям самые популярные из них:

1. «Родственник попал в беду». Как правило злоумышленники, представившись полицейскими, сообщают, что родственник или близкий совершил ДТП или преступление, грозящее уголовным делом. Избежать проблем предлагается, перечислив деньги на банковскую карту.

2. «Вы победили в лотерее/конкурсе/розыгрыше призов». Приходит SMS о крупном выигрыше, для получения которого необходимо перечислить якобы налог на ценный приз.

3. «Ваша банковская карта заблокирована». Также абонент получает SMS-уведомления от «службы безопасности» банка, в котором указан номер телефона для выяснения всех обстоятельств проблемы. Далее мошенники просят совершить ряд операций якобы для разблокирования карты. В итоге деньги оказываются на счетах мошенников.

4. «Мгновенный кредит». В этом случае преступники обещают содействие в быстром получении кредита, но для этого просят оплатить страховку. Затем они сообщают, в какой банк нужно подойти за деньгами. В итоге жертва оказывается без кредита и без страховки.

5. «Покупка автомобиля через Интернет». Объявление размещается на сайте, а заинтересованному покупателю предлагается внести аванс переводом через банк либо на абонентский номер телефона. Получив деньги, мошенники, как правило, пропадают.

6. «Компенсация». Жертвами в данном случае чаще всего становятся пенсионеры, у которых выясняют, приобретали ли они медицинские товары посредством сетевого маркетинга или по каталогам. Мошенники, представляясь сотрудниками полиции, сообщают о том, что в отношении распространителей товара проводится расследование, а пенсионеру положена компенсация, однако для её получения нужно заплатить госпошлину в размере 20 % от суммы покупки.

7. «SМS-просьба».«У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если он недоступен, положи определенную сумму денег. Потом все объясню» - такое сообщение приходит на мобильный телефон, как правило с незнакомого номера.

8. «Платный код». Звонит якобы сотрудник службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или для улучшения качества связи. Для этого абоненту диктуют код, который нужно набрать и который на самом деле является комбинацией для мобильного перевода денег со счета абонента на счет злоумышленников.

9. «Штрафные санкции оператора». «Сотрудник» службы технической поддержки оператора мобильной связи сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора, за что ему положен штраф в определенном размере. Для этого надо купить карты экспресс-оплаты и сообщить их коды.

10. «Ошибочный перевод средств». Абоненту приходит sms-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги "Мобильный перевод". Сразу после этого поступает звонок с просьбой вернуть их обратно тем же "Мобильным переводом".

11. «Предложение получить доступ к чужой sms –переписке». Для того, чтобы изучить содержание чужих sms-сообщений и список входящих и исходящих звонков, требуется отправить сообщение, после которого списываются деньги, а интересующая информация так и не поступает.

Полицейские призывают не доверять мошенникам и в случае поступления подобных звонков сразу же обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что телефонные мошенники придумали новую схему в России.

Таисия Масина