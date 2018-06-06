Сотрудница одного из ломбардов в центре Владиаостока позвонила в полицию и сообщила о мошеннических действиях. Как стало известно кррреспонденту DEITA.RU, по ее словам, незнакомый мужчина оставил в залог увесистую золотую цепочку, за которую получил около ста тысяч рублей.

После проведенной экспертизы выяснилось, что изделие выполнено из вольфрама и только сверху покрыто тонким слоем золота. Работница ломбарда сообщила в полицию о действиях афериста и описала его внешность, а также указала данные, которыми он представился.

Стражи порядка вскоре установили личность мошенника и задержали его в одном из городов Приморья, когда он пытался сдать в ломбард очередную цепочку, выдавая ее за золотую.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Аферисту предстоит ответить перед законом за серию мошеннических действий.

Игорь Бегунов