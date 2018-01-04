Ростуризм рекомендует избегать места массового скопления людей всем россиянам, кто сейчас находится в Иране, сообщает «Deita.ru».

А туроператоры должны предупредить туристов о возможной опасности. Призыв Ростуризма к операторам, которые продают туры в Иран, носит рекомендательный характер, но, как правило, подобные обращения не остаются без внимания.

«Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей» - такое обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в Иране с 28 декабря не прекращаются протестные демонстрации, в результате которых уже есть жертвы – 20 человек погибло, почти 450 получили ранения.

По заявлению Президента Ирана Хасана Роухани, беспорядки спровоцированы не только внутренними проблемами, но и «подстрекательством» извне. По мнению руководства страны, к этому причастны представители США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что США назвали своих главных геополитических соперников, среди которых - Иран.

Инна Эстрина