Прах британского ученого Стивена Хокинга, который умер 14 марта, будет захоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона, Чарльза Дарвина и других британских ученых. Об этом заявил настоятель церкви Джон Холл, сообщает DEITA.RU.

«Абсолютно естественно, что останки профессора Стивена Хокинга будут похоронены в аббатстве, рядом с другими выдающимися учеными», — сказал Джон Холл.

Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.

Известность Хокингу принесла «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство, контакт с внеземными цивилизациями.

Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле. Признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу, стали проявляться у Хокинга в начале 1960-х, когда ему было чуть больше 20 лет.

Михаил Грач