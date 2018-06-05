Отключения холодной воды пройдут в некоторых домах Владивостока во вторник, 5 июня, об этом DEITA.RU сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

С 9.00 до 17.00 воду отключат по следующим адресам:

Луговая ул. 33, 33/1, 34, 34 стр.1, 35, 37, 39, 34Г, 35 стр.2



С 9.00 до 20.00 запасы необходимо сделать жителям этих домов:

Державина ул. 15, 17, 19, 21

Некрасовский пер. 1, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 26А, 28А, 28Б, 3, 30, 32, 5, 6, 28, 50

Суханова ул. 11, 13, 5А, 7, 9

Прапорщика Комарова ул. 58

Таисия Масина