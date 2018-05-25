Плановые работы в системе водоснабжения в конце недели оставят некоторых жителей Владивостока без холодной и горячей воды, сообщает DEITA.RU.



По данным КГУП «Приморский водоканал» холодное водоснабжение отключат в пятницу, 25 мая, с с 09:30 до 13:30 по следующим адресам:

Монтажная ул. 11, 13, 11Б

Кроме того, по данным МУПВ ВПЭС (тепловые сети) горячего водоснабжения до 18.00 28 мая не будет здесь:

Гоголя ул. 19,

Державина ул. 15, 16, 19, 19А, 21, 57, 59,

Нерчинская ул. 34, 40, 42, 46, 54

Таисия Масина