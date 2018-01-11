Многодетным семьям Владивостока выделили еще 17 бесплатных земельных участков, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Жеребьевка пройдет во вторник, 23 января, в 10.00 в актовом зале администрации города по адресу Океанский проспект,20.

Участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, сформированы в пригороде Владивостока – на улицах Анучинской, 56 и Артековской, 2, территория которых признана пригодной для выдачи и дальнейшего развития.

Всего во Владивостоке прошло уже 38 жеребьевок, землю получили более 2000 владивостокских многодетных семей. Это земли от Седанки до поселка Трудовое, в районе Океанской, Спутника, Садгорода, Весенней, в районе бухты Лазурной и в других местах.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что не все так просто с землей многодетным в Приморье.

Таисия Масина