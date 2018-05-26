В ночь с пятницы на субботу, 26 мая, жесткое ДТП произошло на трассе в России, сообщает DEITA.RU. Судя по номерам, инцидент случился в Республике Саха (Якутия) на ремонтируемом участке трассы.

По словам очевидцев, легковой автомобиль совершил столкновение с КамАЗом, в результате чего кузов малолитражки искорежило до неузнаваемости. Задней части автомобиля от удара просто не стало.

«Видать хорошо летел ночью или под утро», — подвел итог автор видеоролика. В первой половине дня остатки легковушки и грузовик продолжали оставаться на дороге.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина