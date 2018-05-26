26 Май 2018, 18:43
«Хорошо летел»: авто превратилось в груду металлолома на Дальнем Востоке
Источник изображения: скриншот с видео
В ночь с пятницы на субботу, 26 мая, жесткое ДТП произошло на трассе в России, сообщает DEITA.RU. Судя по номерам, инцидент случился в Республике Саха (Якутия) на ремонтируемом участке трассы.
По словам очевидцев, легковой автомобиль совершил столкновение с КамАЗом, в результате чего кузов малолитражки искорежило до неузнаваемости. Задней части автомобиля от удара просто не стало.
«Видать хорошо летел ночью или под утро», — подвел итог автор видеоролика. В первой половине дня остатки легковушки и грузовик продолжали оставаться на дороге.
Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Лапкина
Видео: dps.control