Во время пожара в поселке Пластун Приморского края пожарные спасли женщину, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

2 июня в 19.29 на пульт пожарной охраны Тернейского муниципального района поступило сообщение о том, что в посёлке Пластун на улице Комсомольская горит одноэтажный кирпичный частный дом.

В 19.36 прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Из окна, входной двери и чердака шёл дым. При проведении разведки было установлено, что в комнате горят: мебель и техника. Из задымлённого помещения пожарные при помощи спасательного устройства вывели на свежий воздух хозяйку дома. Помощь врачей спасённой не потребовалась.

В 19. 44 пожар был локализован, в 20.03 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. С огнём боролись 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ирина Петрова